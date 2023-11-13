أخبار النصر اليوم | سلاح خاص لمواجهة احتجاج الوحدة، واستدعاء الغنام للمنتخب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 نوفمبر 2023
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خطاب لجنة الانضباط سلاح النصر أمام الوحدة
يتسلح نادي النصر بخطاب لجنة الانضباط بشأن عقوبة لاعبه أندرسون تاليسكا في مواجهة نادي الوحدة الذي احتج على مشاركته خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري روشن.
تاليسكا كان قد طُرد خلال مواجهة الاتفاق في الكأس وقد أوقف مباراتين، ولم يُوضح قرار لجنة الانضباط المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أي مباراتين، لكن مسؤولي النصر استفسروا وعلموا أنهما مباراتي الخليج في الدوري والشباب في الكأس.
مسؤولو الوحدة احتجوا على تواجد تاليسكا في الملعب ظنًا منهم أنه موقوف عن اللقاء، لكن النصراوية يُعولون على الخطاب الذي لديهم في الوقوف ضد ذلك الاحتجاج.
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نجم النصر مهاجمًا نونو سانتو: الاتحاد من صنعه!
هاجم يوسف خميس نجم النصر المعتزل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للاتحاد، مشيرًا إلى أن النادي السعودي من صنعه.
استبعاد أيمن يحيى من قائمة الأخضر واستبداله بزميله في النصر
أعلن حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس استبعاد أيمن يحيى من قائمة الأخضر لمواجهة باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
محمد نور: مانشيني ظلم نجم النصر بتفضيل لاعب الهلال عليه في المنتخب السعودي
وجه محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل انتقادات لاذعة لاختيارات روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية لقائمة اللاعبين التي ستواجه باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
لجنة الحكام تعترف بـ3 أخطاء لحكم مباراة النصر والاتفاق في الكأس
نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصادر في نادي النصر اعتراف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بارتكاب حكم مباراة الفريق أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 3 أخطاء.