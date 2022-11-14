أخبار النصر اليوم | رقم مذهل لتاليسكا، ومن يُعوض أبو بكر؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 نوفمبر 2022.

رقم مذهل لتاليسكا في الدوري السعودي

رغم أن تاليسكا لم يصل الدوري السعودي إلا منذ الموسم الماضي، لكنه استطاع تحقيق رقم مذهل على صعيد إحراز الأهداف من خارج منطقة الجزاء.

نجم النصر يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إحرازًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري السعودي خلال المواسم الخمسة الأخيرة برصيد 8 أهداف، ويُشاركه الصدارة كريستيان جوانكا نجم الشباب.

نقل مواجهة السعودية وكرواتيا الودية من مرسول بارك

أفادت عدة مصادر صحفية أن مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الكرواتي الودية التي ستقام الأربعاء القادم قد تُنقل إلى ملعب الملز في الرياض.

السبب في ذلك أن أرضية مرسول بارك ليست في أفضل حالاتها لاستقبال المباراة بسبب احتضان الملعب لبعض فعاليات موسم الرياض.

مهاجمون يُمكنهم تعويض أبو بكر في النصر

الحديث يزداد في الإعلام عن رحيل فينسنت أبو بكر عن النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وهنا أبرز الخيارات لتعويضه.

استنساخ حمدالله وجوكر .. نجوم يستطيعون تعويض أبو بكر في النصر حال رحيله