أخبار النصر اليوم | حيرة كاسترو في لغز حارس المرمى، والتاريخ يدعم الأصفر أمام العين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 مارس 2024

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بين الثقة والمغامرة .. كاسترو مازال حائرًا في لغز حارس مرمى النصر أمام العين

مازال لويس كاسترو المدير الفني للنصر حائرًا في حل لغز حراسة مرمى النصر أمام العين في مباراة مساء اليوم على ملعب الأول بارك، حيث يُفاضل بين خياري الثقة والمغامرة.

المدرب البرتغالي يرغب بالاعتماد على راغد النجار ليتسنى له استخدام أليكس تيليس في خانة الظهير الأيسر بدلًا من الغائب عزيز بيهيتش، لكنه خائف من عدم جاهزية اللاعب بالشكل الكامل، ولذا مازال يُفاضل بينه وبين دافيد أوسبينا الذي يُمثل خيار الثقة.

النصر بحاجة لتجاوز خسارته ذهابًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 1-0 اليوم في الرياض، ويدخل اللقاء منقوصًا من عديد لاعبيه وأبرزهم تاليسكا وسلطان الغنام.

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