أخبار النصر اليوم | ثلاثي تحت المراقبة وورطة مسلي والتفوق على ريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق 31 من أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ثلاثي تحت المراقبة المشددة

طالبت إدارة نادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، بتقييم اللاعبين الأجانب قبل بداية الميركاتو الشتوي، لتحديد احتياجات العالمي وبدء التحرك لإبرام صفقات جديدة.

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وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية أن التقييم سيشمل الثلاثي فينسنت أبو بكر، جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز، الذين سيكونون تحت مراقبة مشددة، في ظل عدم تقديمهم الإضافة للفريق فيما مر من دوري روشن.

عسيري يلحق يمعسكر أبو ظبي

أكدت صحيفة "الوطن" السعودية أن عبد الفتاح عسيري؛ لاعب النصر، سيكون جاهزًا لخوض معسكر الفريق في أبو ظبي في نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يخوض برنامجه التأهيلي حاليًا تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه لوديات المعسكر.

مسلي آل معمر يورط نفسه .. محامي حمد الله يقدم اعتراف رئيس النصر للكاس

تغريدة كتبها مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، دفاعًا عن ناديه، لكن محامي المغربي عبد الرزاق حمد الله استخدمها كدليل إدانة للعالمي، وقدمه للمحكمة الرياضية "كاس". (طالع التفاصيل)

النصر يتفق على 4 مواجهات قوية في معسكر الإمارات

وضع النصر ملامح معسكره الإعدادي خلال الفترة المقبلة، والذي سيقام في الإمارات، على أن يخوض خلاله أربع مباريات ودية. (طالع التفاصيل)

"النصر سيخسر قضية أبو جبل وانتقاله سيُقلل الضرر"

أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن النصر سيخسر قضيته ضد المصري محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الحالي، مشيرًا إلى أن وجود القضية في فيفا يؤكد ذلك. (طالع التفاصيل)

أوسبينا: ريال مدريد فاوضني لكني اخترت النصر في النهاية

كشف الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر عن مفاوضات جمعته خلال سوق الانتقالات الماضي مع ريال مدريد للانضمام له عقب نهاية عقده مع نابولي، موضحًا أن الصفقة لم تتم لبعض التفاصيل ولسعادته لاختياره الفريق السعودي في النهاية. (طالع التفاصيل)

ليس فقط الصليهم .. النصر بصدد تجديد عقد لاعب المنتخب السعودي

بعد الحديث عن بدء خطوات التجديد لعبد المجيد الصليهم؛ لاعب وسط النصر، هناك لاعب آخر ترغب الإدارة في التجديد له خلال الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة. (طالع التفاصيل)

بسبب ألميريا .. تعديل في برنامج النصر خلال توقف الدوري

أجبرت مواجهة ألميريا الودية الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر على إجراء تعديل في برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري السعودي، وتحديدًا موعد عودته من معسكره في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

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