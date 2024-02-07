أخبار النصر اليوم | تدخل رونالدو في أزمة "التمرد"، ومواجهة مرتقبة في فيفا مع اتحاد الكرة

تامر أبو سيدو
Al NassrGetty
Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 فبراير 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 فبراير 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يشعل معركته مع اتحاد الكرة السعودي..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

النصر يُواجه الهلال مساء غدٍ في مباراة مرتقبة

أسرار جديدة في ميركاتو نادي الشباب..

ماذا فعل ساديو ماني قبل ديربي النصر والهلال؟..

حديث كريستيانو رونالدو مع نجوم نادي النصر..

تطورات جديدة في أزمة متمردي السعودية..

حلقة جديدة من مسلسل متمردي السعودية..

إحصائية جديدة تحرج كريستيانو رونالدو..

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين