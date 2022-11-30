أخبار النصر اليوم | تاليسكا يرحل وعرض ضخم يقرب رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 30 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

200 مليون يورو سنويًا .. رونالدو يقترب من الموافقة على عرض النصر!

صفقة من العيار الثقيل اقترب نادي النصر السعودي من القيام بها، بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

رونالدو يفتح باب الطمع في النصر .. تاليسكا يحزم حقائبه!

في الوقت الذي يمني جمهور النصر السعودي نفسه بارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميص فريقه، يبدو أنهم سيكونون على موعد مع رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ نجم وسط العالمي. (طالع التفاصيل)

بـ22 لاعبًا .. النصر يهزم الفتح

حقق النصر الفوز أمام الفتح بالأمس، برباعية مقابل هدفين، في إطار وديات الفريقين في معسكر أبو ظبي الإماراتية.

واعتمد العالمي خلال المباراة على تشكيلتين، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين للمشاركة.

سجل رباعية العالمي أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب وأندرسون تاليسكا "هدفين".

ماشاريبوف وبيتي يعودان

ظهر الثنائي الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ لاعبا النصر، في أول مباراة لهما منذ عدة أشهر، بالأمس، خلال ودية الفتح.

الثنائي شارك لمدة 30 دقيقة في اللقاء، ضمن معسكر أبو ظبي.