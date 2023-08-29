أخبار النصر اليوم | بيان رسمي من تاليسكا وكشف موعد كلاسيكو الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ29 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ29 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعيدًا عن التلميحات والإشارات .. أندرسون تاليسكا يصدر بيانًا لحسم "رحيله المثير" عن النصر

أصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، توضيحًا رسميًا، لحسم الحديث الدائر حول رغبته في الرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. (طالع التفاصيل)

المسحل يحسمها رسميًا .. حقيقة مشاركة الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة "مشاركة" أندية المملكة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كشف موعد كلاسيكو الأهلي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي مواعيد مباريات الجولات من 6 إلى 11 من دوري روشن، والتي ستشهد كلاسيكو النصر والأهلي.

العالمي من المقرر أن يستضيف الراقي على ملعب الأول بارك، في الـ22 من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض.

وجاء مواعيد مباريات النصر كاملة كالتالي:

الرائد × النصر – 16 سبتمبر

النصر × الأهلي – 22 سبتمبر

الطائي × النصر – 29 سبتمبر

النصر × أبها – 6 أكتوبر

النصر × ضمك – 20 أكتوبر

الفيحاء × النصر – 28 أكتوبر

العمري جاهز وغياب مؤكد لرباعي عن ديربي الشباب

تأكدت جاهزية عبد الإله العمري؛ مدافع النصر، لخوض ديربي الليلة أمام الشباب، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

وكان اللاعب قد غاب عن المباريات منذ مواجهة شباب الأهلي الأسبوع الماضي، في الملحق الآسيوي، إثر معاناته من إصابة.

وعلى جانب آخر، تأكد استمرار غياب الرباعي أندرسون تاليسكا، سيكو فوفانا، عبد الله مادو وأيمن يحيى عن الديربي، في ظل عدم اكتمال شفائهم بعد من إصابات متنوعة.

SHAHID