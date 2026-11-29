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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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اتهام بوستيكوجلو بالبحث عن الإقالة

قرر الاسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ المدير الفني للنصر، منح لاعبيه إجازة اليوم الأحد، بعد الفوز بالأمس أمام الحزم، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

هذا التصرف دفع الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالكريم الزامل باتهام المدرب بتعمد استفزاز شركة النادي، لدفعهم لإقالته.

وكتب الزامل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المدرب (أبو إجازة) يبحث عن الإقالة .. المدير الرياضي ويش هي مهمته، مع العلم أن المدرب منح 13 يوم إجازة قبل فترة قريبة ورغم ذلك تأخر يوم عن قيادة التمارين! النصر يلقاها من مين ولا مين!".

بوستيكوجلو يشكو الإعلام السعودي

أعرب الاسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ المدير الفني للنصر، عن استغرابه من المعاملة التي يتلقاها من البعض في السعودية، متهمًا الإعلام بأنه لا يحبه.

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وقال الاسترالي، في المؤتمر الصحفي عقب الفوز أمام الحزم بالأمس: "عملنا جيد ونتائجنا تتحدث عنا، لكن أشعر أنكم لا تحبوني، بعد 18 مباراة، نحن من الأوائل، صحيح أننا لسنا صاحب المركز الأول، لكن الفارق هو الأهداف فقط، لكن وضعنا ممتاز إلا أنه لسبب من الأسباب أشعر أنكم لا تحبوني، أما أنا فسعيد جدًا باللاعبين والأداء".

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وأضاف: "عندما كنت في أوروبا، كانوا يقولون إنني من آسيا، وعندما جئت إلى آسيا؛ تقولون إنني مدرب أوروبي حماسي، للأسف أنا أفعل ما أفعله، على أمل مع الوقت أن تستمتعوا بما أقدمه".

أخبار الانتقالات

المتحدث الرسمي لدوري روشن : بقاء جواو فيليكس مع النصر "لا يخصنا" وهذه حقيقة ضغطنا على الاتحاد لبيع موسى ديابي!

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خرج عمر بترجي المتحدث الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي، من أجل توضيح العديد من الأمور الخاصة بالمسابقة، وبالتحديد مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس مع النصر، وملف رحيل موسى ديابي ومغادرته للاتحاد متجهًا نحو ناديه السابق باير ليفركوزن الصيف الماضي.

بين ثنائي نيوم والحزم.. النصر يحدد "هدفه الأول" في الميركاتو الشتوي

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وضعت الإدارة الرياضية بعملاق الرياض النصر، خطة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2027"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات أجنبية جديدة.

حتى لا يعود إلى أوروبا .. رسالة تحذير من ارتكاب "خطأ بنزيما" لإنهاء أزمة تجديد جواو فيليكس!

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وجه الإعلامي عبد الله فلاته، رسالة تحذير من التعامل مع ملف البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على غرار النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل مؤخرًا عن الهلال، كما ردّ على نظرية أن الاتحاد لم يتعامل مع ملف إدارة الأموال بالشكل الصحيح، والدليل في اللاعب همام الهمامي.

أحداث مواجهة الحزم

استمعوا لجيسوس وبرشلونة وتجاهلوا ميركاتو الشتاء .. راكان الغامدي "هدية الموسم" للنصر وصحوة الحزم كشفت قيمته أمام الجميع!

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عندما تضعف مواردك المالية وتمر بضائقة، فعليك دائمًا اللجوء إلى الشباب والمواهب الصغيرة، هذا ما فعله برشلونة في حقبتي تشافي وهانزي فليك، ويبدو أن النصر يفعله الآن مع مدربه أنجي بوستيكوجلو.

العالمي دفع بنجمه الشاب راكان الغامدي كأساسي، في المباراة التي أقيمت يوم، السبت، ضد الحزم، في إطار الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي، ليثبت نفسه كأحد أهم النجوم المنتظر تألقهم مع العالمي في السنوات القليلة القادمة.

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رونالدو ضد الحزم | محطة ضائعة في حلم الألف هدف .. والنصر يتحدث البرتغالية ولكن ليس بلسان كريستيانو

شارك كريستيانو رونالدو أساسيًا في لقاء عصر السبت الذي جمع الحزم بالنصر لحساب دوري روشن، وانتهى بانتصار الضيوف بهدف "برتغالي" ولكن بأقدام سامو كوستا وليس القائد الذي فشل في هز الشباك.

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مباراة اليوم تصنف من الأسوأ لرونالدو مع النصر هذا الموسم، إذ فشل في وضع بصمته التهديفية وانقطعت سلسلة التهديف في دوري روشن التي استمرت لثلاث مباريات أخيرة، بالإضافة لهز شباك السد بالنخبة بآخر اللقاءات أيضًا.

خطأ الكلاسيكو .. ومفاجأة الرقابة المالية

خطأ مهد الفوز للأهلي!.. لجنة الحكام تعترف بتعرض النصر لـ"الظلم" في الكلاسيكو

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خرج مصدر بلجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتراف مثير للجدل؛ بخصوص كلاسيكو الأهلي والنصر الأخير، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027.

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