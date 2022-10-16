أخبار النصر اليوم | بديل الغنام .. وتفوق العالمي على الفحياء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الفيحاء، في دوري روشن السعودي، وغيرها من الأخبار التي تخص الفريق الأصفر.

عبد الله مادو يدخل حسابات جارسيا في مواجهة الفيحاء

دخل المدافع عبد الله مادو حسابات الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، من أجل المشاركة في مباراة الفيحاء، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ومن المقرر أن يدفع جارسيا بعبد الله مادو في مركز قلب الدفاع، بجانب الإسباني ألفارو جونزاليس، خلال مواجهة الفيحاء.

عبد الإله العمري بديلًا للغنام أمام الفيحاء

استقر رودي جارسيا مدرب النصر، على اللاعب الذي سيشارك في مركز الظهير الأيمن، خلال مباراة الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين.

جارسيا سيقوم بالاعتماد على عبد الإله العمري في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب سلطان الغنام الذي يعاني من إصابة، وسيغيب عن الملاعب 3 أسابيع.

النصر يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط.

المواجهات التاريخية تصب في مصلحة النصر

الفيحاء لم يسبق له وحقق إلا انتصار واحد فقط، في 8 مواجهات من قبل، شهدت 4 انتصارات للنصر و3 تعادلات.

النصر حقق أعلى حصيلة نقاط له في أول 7 جولات منذ موسم 2018-2019، والذي توج فيه باللقب، بينما حقق الفيحاء أقل حصيلة نقاط في أول 7 جولات في دوري المحترفين برصيد نقطتين فقط.

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