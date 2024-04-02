أخبار النصر اليوم | بديلا بروزوفيتش ويحيى أمام أبها، وكاسترو ورونالدو الأفضل في مارس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 إبريل 2024

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كاسترو ورونالدو الأفضل في مارس تُوج لويس كاسترو المدير الفني للنصر بجائزة مدرب شهر مارس في دوري روشن السعودي، متفوقًا على نظيره للهلال جورج جيسوس. وعلى صعيد اللاعبين، حقق كريستيانو رونالدو جائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، إذ أضاف مارس لأشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر.

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