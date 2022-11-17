أخبار النصر اليوم | أولى الصفقات الشتوية .. وصدارة دوري روشن تقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022.

جارسيا يطالب بانضمام أيمن يحيى ومحمد مران لتدريبات النصر

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، طالب بانضمام الثنائي محمد مران وأيمن يحيى لتدريبات فريق نادي النصر، قبل مغادرة معسكر أبو ظبي بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وفي نفس السياق، يتسلم الجهاز الطبي التشخيص الطبي الخاص بالمهاجم محمد مران، بعدما تعرض للإصابة بالعضلة الخلفية، رفقة المنتخب السعودي الأولمبي، في نهائي نهائي كأس اتحاد غرب آسيا.

رودي يصر على استبعاد ثنائي الفريق

أصر جارسيا مدرب النصر، على استبعاد الثنائي محمد قاسم وعبد العزيز العلاوي، الظهيرين الأيسرين إلى تدريبات العالمي الجماعية.

ورفض رودي ضم قاسم والعلاوي على الرغم من النقص العددي في صفوف العالمي، حيث سيعتمد على لاعبين من صفوف لاعبي درجة الشباب خلال معسكر أبو ظبي.

النصر يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

كشف المعلق الشهير عامر عبد الله، عن اقتراب نادي النصر من حسم أولى صفقاته الشتوية، وذلك بالتعاقد مع نواف بوشل الظهير الأيمن لفريق نادي الفتح.

عبد الله أكد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، على أن بوشل سينضم إلى النصر خلال شتاء 2023، بالاتفاق مع الفتح، لكي يستفيد الأخير منه ماديًا، قبل رحيله مجانًا في نهاية عقده خلال شهر يونيو القادم.

النصر قد يسيطر على صدارة الدوري بسبب المولد!

أكد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي خلال برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة السعودية الرياضية، على أن نادي الشباب قد يتعرض لخصم نقاط ببطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك باعتبار الفريق خاسر في المباريات التي شارك فيها فهد المولد.

خصم النقاط يعني إهداء نادي النصر صدارة دوري روشن للمحترفين، حيث الفارق بينه وبين

الشباب المتصدر 3 نقاط فقط.