أخبار النصر اليوم | أبو بكر هداف المونديال .. وتاليسكا على رادار "برازيلي"
ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق 13 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
ثنائي الهلال والنصر على رادار كورينثيانز
أكدت صحيفة "the goa spotlight" البرازيلية، على أن نادي كورينثيانز يضع عينه على ثنائي الهلال والنصر من أجل ضمهما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأضافت الصحيفة أن كورينثيانز يريد ضم أندرسون تاليسكا لاعب النصر، وميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال.
مفاجأة قد تقلب قضية النصر وحمد الله
نشر القانوني أحمد الأمير تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كتب فيها:
"حينما كنا نقول أن التسجيلات الصوتية يتم الأخذ بها كدليل وليس قرينة في القانون الرياضي، كان جهلاء الوسط الرياضي ينفون ويستخفون بذلك".
وتابع: "سعادة الشيخ إبراهيم الحسني قاضي الاستئناف، يؤكد في كلامه أن التسجيلات الصوتية تُقبل كدليل".
حينما كُنا نقول بأن التسجيلات الصوتية يتم الاخذ بها كدليل وليس قرينة في القانون الرياضي، كان جهلاء الوسط الرياضي ينافون ويستخفون بذلك !— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) November 13, 2022
- سعادة الشيخ ابراهيم الحسني، قاضي الاستئناف، يؤكد بكلامه بان التسجيلات الصوتية تقبل كدليل وهنا التفصيل 👇 https://t.co/aD9isTJUAh
صامويل إيتو: مهاجم النصر سيحصل على الكرة الذهبية
رشح صامويل إيتو، أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، المهاجم فينسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي، للحصول على الحذاء الذهبي في كأس العالم قطر 2022.
إيتو قال أيضًا: "لا يوجد شيء يعادل فرحتي بمشاهدة منتخب الكاميرون وهو يتوج بكأس العالم 2022".
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