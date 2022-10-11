أخبار النصر اليوم | اهتمام بمهاجم أجنبي جديد .. وهجوم برازيلي على جارسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

نجم ليون السابق مهاجمًا جارسيا: روتيني جدًا في تدريباته!

هاجم النجم البرازيلي جونينيو المدير الرياضي واللاعب السابق لفريق ليون الفرنسي، رودي جارسيا المدير الفني لفريق نادي النصر، بسبب واقعة قديمة حدثت بينهما.

وكان جارسيا مديرًا فنيًا لفريق ليون خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، وهي نفس الفترة التي تولى فيها جونينيو مهمة المدير الرياضي للنادي. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يفرض 4 تدريبات لياقية على اللاعبين

فرض الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، 4 تدريبات لياقية، على الرغم من أنه منح اللاعبية راحة لمدة 10 أيام، من أجل الانتظام في الجوانب اللياقية بمتابعة الجهاز الفني.

ولم تتحدد المباريات الودية لفريق نادي النصر، خلال معسكر الإمارات، خلال فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

أبو بكر يقود هجوم الكاميرون في كأس العالم

أعلن الكاميروني سونج؛ المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022.

وجاء في القائمة فينسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر، ليقود هجوم أسود الكاميرون في المونديال.

البرازيلي جواو بيدرو يدخل قائمة اهتمامات النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت التقارير أن هناك أكثر من اسم مهتم به نادي النصر، آخرهم البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة الإماراتي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.