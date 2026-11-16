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تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ16 من نوفمبر 2026..

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أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

أخبار كريستيانو رونالدو

وسط رسالة النصر .. الاتحاد البرتغالي يرفض الاستسلام أمام "تجاهل" رونالدو من أجل الوداع!

أشار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، إلى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لا يزال "يكثّف" اتصالاته مع كريستيانو رونالدو، من أجل عقد اجتماع، لبحث تنظيم مباراة وداعية تاريخية له، في ظل رفض الاتحاد لفكرة الاعتزال الدولي بتلك الطريقة، دون أن يتم وداعه بالشكل الذي يليه بمسيرته الطويلة مع "البحّارة".

زميل رونالدو السابق يدلي بشهادته في حوار لجول.. جدل الاعتزال ودموع نهائي اليورو وما لا يعرفه الجمهور عن الأسطورة

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بينما يستعد المنتخب البرتغالي لخوض أول مباراة له في حقبة ما بعد كريستيانو رونالدو، يفتح "جول" صفحات من ذاكرة أحد أبرز زملاء الأسطورة البرتغالية السابقين، عبر حوار خاص ومطول مع أدريان سيلفا، لاعب الوسط الذي تقاسم مع "الدون" سنوات من الرحلة الدولية، وتوج إلى جواره بأغلى إنجاز في تاريخ كرة القدم البرتغالية، كأس أمم أوروبا 2016.

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"سعدت بالهزيمة أمام الدنمارك" .. والدة كريستيانو رونالدو تهاجم نجوم البرتغال: لم يحترموا نجلي!

لم تُخف دولوريس أفيرو؛ والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، شماتتها في هزيمة البحارة الأخيرة أمام الدنمارك، مؤكدة أن هذا ما يستحقوه بعد ما فعلوه في نجلها!

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بعد هجومها عليه وشماتتها في هزيمة البرتغال .. جورج جيسوس يفاجئ والدة كريستيانو رونالدو برسالة "مُهذبة": أعلم أنكِ عانيتِ كثيرًا!

رد جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال، على التصريحات الاستفزازية لدولوريس أفيرو، والدة أسطورة المنتخب كريستيانو رونالدو. فعقب الهزيمة الثقيلة التي تلقتها البرتغال أمام الدنمارك، أبدت أفيرو رضاها عن النتيجة، مؤكدةً أن ابنها تعرّض لسوء المعاملة خلال أيامه الأخيرة مع المنتخب.

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جديد عقود اللاعبين

جواو فيليكس قد يعود إلى تشيلسي .. بند في عقد البرتغالي يمنح النصر حق مصيره

لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل جواو فيليكس مع النصر، في ظل إشارة النجم البرتغالي إلى عدم استبعاده فكرة العودة إلى أوروبا مستقبلًا، رغم سعادته داخل أرجاء العالمي، وكذلك أنباء جلسته مع شخصية كبيرة لأحد الأندية الجماهيرية لبحث التعاقد معه، وما ذكره شقيقه "هوجو"، بأن فيليكس يملك حلمًا كبيرًا بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

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تنازلات غير متوقعة نهائيًا .. ساديو ماني يحاول منع النصر من الاستغناء عنه!

بعد أربع سنوات تقريبًا داخل نادي النصر، يبدو أن نهاية الجناح السنغالي ساديو ماني ستكون غير مرضية له، رغم محاولاته لإقناع شركة النادي بالتجديد له لموسم آخر.

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ليس رونالدو ولا ساديو ماني .. النصر يستقر على تجديد عقود ثنائي أجنبي

بحسب الإعلامي السعودي محمد البكيري، قرر النصر التوجه نحو تمديد عقود الثنائي الأجنبي جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز.

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جدل كلاسيكو الأهلي .. وتهديد من الهلال بسبب الحمدان

تجاهل استغاثة معلّق راحل .. جدل إعلامي بسبب رفض وصف مباراة النصر والأهلي بـ"الكلاسيكو"!

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه، جدلًا بشأن قمة الأهلي والنصر، التي نستعد لمشاهدة نسخة جديدة منها، الجمعة، في مؤجلة الجولة التاسعة، حيث رفض وصفها بـ"الكلاسيكو"، مبينًا أن تاريخ الكرة السعودية ليس به إلا مواجهة واحدة تستحق هذا اللقب، وهي مباراة الاتحاد والهلال.

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"الهدف عرقلة النصر من تسجيل اللاعبين" .. مفاجأة جديدة في شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان رغم قرار لجنة الاحتراف

فجر الخبير القانوني أحمد الشيخي مفاجأة بالتأكيد على أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تركت قضية الهلال ضد لاعبه السابق عبدالله الحمدان؛ مهاجم النصر، مفتوحة أمام أي احتمالات مستقبلية حال أدانت غرفة فض المنازعات الأخير.

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موعد وصول بينتو وفيليكس قبل كلاسيكو الأهلي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الحارس البرازيلي بينتو سيصل إلى الرياض مساء بعد غدٍ الأربعاء، إلى الرياض، عقب نهاية مهمته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي، لينضم لتدريبات العالمي استعدادًا لكلاسيكو الأهلي، في الجولة التاسعة من دوري روشن، والمقرر لها 20 من نوفمبر الجاري.

أما بشأن صانع الألعاب جواو فيليكس فمن المقرر أن يصل في 19 من نوفمبر الجاري، حيث يلتحق مباشرةً بمعسكر الفريق في جدة، قبل ساعات من الكلاسيكو.

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عودة سيماكان وكينجسلي

أتم الثنائي المصاب محمد سيماكان وكينجسلي كومان برنامجيهما التأهيليين، بعد الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا، وأبعدتهم عن مباريات العالمي.

وشارك الثنائي اليوم الإثنين، في الحصة التدريبية للفريق، لتتأكد جاهزيتهما لكلاسيكو الأهلي.