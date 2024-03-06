أخبار النصر اليوم | المتهمون في "إعصار" الإصابات، ومفاجأة تركي آل الشيخ ورونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 مارس 2024
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من يتحمل مسؤولية إصابات نادي النصر؟
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