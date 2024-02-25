أخبار النصر اليوم | اللاعب الذي أبعده صندوق الاستثمارات عن العالمي، وتشكيل مواجهة الحزم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 فبراير 2024
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تاليسكا يعود لتشكيل النصر أمام الحزم
يخوض النصر مساء اليوم الأحد مباراة الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي أمام الحزم، وسيشهد اللقاء عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا للتشكيل الأساسي بعد استبعاده من مباراة دوري أبطال آسيا الأخيرة أمام الفيحاء.
المدرب لويس كاسترو سيلعب اللقاء، حسبما أشارت صحيفة الرياضية، بنفس الأسماء التي واجهت الفيحاء باستثناء تغييرين، الأول دخول تاليسكا وخروج أيمن يحيى والثاني مشاركة أليكس تيليس على حساب عزيز بيهيتش غير المقيد محليًا.
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