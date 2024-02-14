أخبار النصر اليوم | العقيدي مفاجأة كاسترو للفيحاء؟، ومنافسة الاتحاد على نجم كأس إفريقيا

العقيدي مفاجأة النصر للفيحاء؟

أكد القانوني أحمد الأمير أن ثنائي النصر ، محمد مران ونواف العقيدي، مؤهلان تمامًا للعب أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا مساء اليوم، وذلك رغم صدور عقوبات بحقهما في قضية التمرد التي هزت كرة القدم السعودية قبيل انطلاق كأس آسيا 2023.

لجنة الاحتراف أوقفت العقيدي 5 أشهر ومران شهرًا واحدًا، لكن الأمير أكد أن تلك العقوبة لا تمتد للمشاركات الخارجية خاصة مع عدم وصول ما يُفيد تعميمها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تُرى هل يكون العقيدي مفاجأة النصر للفيحاء في مباراة الليلة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا؟