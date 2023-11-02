أخبار النصر اليوم | السخرية من رونالدو، وإفساد مخطط الاتحاد والأهلي

عبر المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام النصر، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

اتخذ مسؤولو النصر السعودي، خطوة كبرى لـ"منع" انتقال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الأندية المنافسة؛ خاصة الاتحاد والأهلي.

حسمت لجنة التحكيم باتحاد الكرة السعودي، كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن لقطة مراجعة هدف النصر الذي تم إلغاؤه في مرمى الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.