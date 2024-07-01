أخبار النصر اليوم | الجميع ينتظر هدايا الصيف من العالمي، ومفاجأة في مصير أحد الراحلين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 يوليو 2024.
"السعودية تصنع يويفا خاص بها" .. وكيل لاعبين يتنبأ باستمرار غزو أوروبا وظهور قوة جديدة في الشرق الأوسط!
نجوم العالم يُعاملون كالملوك في السعودية.
تطورات جديدة داخل قلعة النصر..
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من يقصد؟
نجم النصر وجه رسالة للجمهور
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غرم العمري يكشف قصة انتقال اللاعبين خالد الغامدي وعوض خميس من النصر للهلال..
النصر لن يعاني كثيرًا في تقليص قائمة الموسم الجديد..
المفاوضات جارية بين الطرفين