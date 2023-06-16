أخبار النصر اليوم | الأهلي يقدم خدمة إلى كريستيانو رونالدو .. و"لماذا لا يتم التفاوض مع زيدان؟"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ16 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ16 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

النصر طلبه لتشكيل ثنائي هجومي مرعب مع كريستيانو رونالدو .. وهكذا رد حكيم زياش!

رد النجم المغربي حكيم زياش، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، على عرض النصر؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

مسلي آل معمر يعلن الحرب داخل النصر .. والرد صادم

أعلن مسلي آل معمر، بدء الحرب داخل النصر؛ بالتزامن مع اشتعال المنافسة مع ثامر اليُمني، على منصب رئيس مؤسسة النادي "غير الربحية" (طالع التفاصيل).

سر غريب قد يمنع زين الدين زيدان من تدريب النصر

لمدة أسابيع طويلة، واسم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، يرتبط بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بل أن تقارير صحفية عالمية، أعلنت رفضه راتبًا ضخمًا للقدوم إلى المملكة العربية السعودية (طالع التفاصيل).

هدية غير متوقعة من الأهلي إلى كريستيانو رونالدو في صفقة سيرخيو راموس

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات صادمة في مفاوضات النادي الأهلي، مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"لازم ينطرد" .. غضب اتحادي ضد كورونادو بسبب قميص النصر

على الرغم من لعب النجم البرازيلي إيجور كورونادو دورًا كبيرًا في تتويج فريقه الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عامًا، إلا أن جماهير فريقه أبدت غضبها ضده! (طالع التفاصيل).

غلطة الشاطر .. شريك النصر الجديد يجعله أضحوكة أمام جماهير الهلال بسبب البطولات

"غلطة الشاطر بألف"، نعم هذه حقيقة، إذا ما نظرنا إلى ما تعرض له نادي النصر، مساء اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يونيو 2023؛ بعد توقيع عقد رعاية ضخمة، للفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

الهلال يفسد ميركاتو النصر والاتحاد بعرض عاجل إلى نجم تشيلسي

قد يتحوّل نادي الهلال، إلى كابوس حقيقي للنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد تحركه العاجل، لخطف إحدى أبرز الصفقات العالمية (طالع التفاصيل).

إلى الهلال أم النصر؟ بطل العالم يعود بعد الاعتزال بسبب الأموال السعودية

يبحث ناديي الهلال والنصر عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق معسكري الفريقين في بداية شهر يولو المقبل، استعدادًا للموسم الجديد 2023-24 (طالع التفاصيل).

بعيدًا عن جنون المال والشهرة .. 12 صفقة محلية مرتقبة أبرزها تبادل الهلال والاتحاد التاريخي

لغة "المال والشهرة" أصبحت هي التي تتحكم في عالم الساحرة المستديرة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في العالم أجمع، خلال الوقت الحالي (طالع التفاصيل).