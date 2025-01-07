أخبار النصر اليوم | رسالة ماجد الجمعان في اجتماعه الأول مع اللاعبين، وعرض غريب لرونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 يناير 2025
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سيحصل على ضعف راتبه في مانشسر يونايتد .. كاسيميرو على أبواب الانضمام إلى رونالدو في النصر
اللاعب قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي
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