أخبار الأهلي اليوم | 4 محترفات ومدربة جديدة .. ووديات أمام أندية دوري روشن

نرصد لكم أبرز أخبار الأهلي السعودي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، والمتعلقة بأبرز الأخبار التي تخص الراقي خلال فترة التوقف الحالية.

صفقة رابحة للأهلي.. فنربخشه يريد التعاقد مع أليوسكي

كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود نية لدى فريق فنربخشه لمحاولة التعاقد مع الظهير الأيسر إزجان أليوسكي بصورة نهائية.

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وكان أليوسكي قد انتقل في بداية الموسم الحالي إلى النادي التركي من فريق الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويبدو أن عروضه أعجبت الإدارة الفنية في فنربخشه. "اقرأ التفاصيل"

4 محترفات ومدربة أردنية جدد في فريق الأهلي النسائي

أعلن النادي الأهلي عن تدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائي، بلاعبة محترفة جديدة، لتصبح هي الرابعة في فريق الفريق، بعد ضم 3 لاعبات التونسيات من قبل.

الأهلي ضم الجزائرية عبلة بن سنوسي، لتكون الرابعة بجانب التونسيات الحارسة ليمة الجبراني ولاعبة الوسط ياسمين الجميعي والمهاجمة آية الجدي.

كما نجح الأهلي في التعاقد مع المدربة الأردنية منار فريج لتدريب الفريق، بجانب الأردني قيس معمر مدربًا للياقة البدنية ومساعدًا لمدربة الفريق النسائي.

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موسيماني يطلب 4 وديات أمام أندية دوري روشن

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الجهاز الإداري للنادي الأهلي، بدأ في البحث عن مباريات ودية، بطلب من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي بصدد مخاطبة عدد من أندية دوري روشن للمحترفين للاتفاق معها على مواجهات تجريبية، خلال فترة التوقف للفريق، بسبب انضمام محمد الربيعي وهيثم عسيري لصفوف المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الأهلي يخوض مبارياته المؤجلة قبل الانتقالات الشتوية

كشفت صحيفة "الرياضية" عن إقامة مباريات الأهلي المؤجلة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد أن تم تأجيل 4 مباريات بسبب انضمام محمد الربيعي وهيثم عسيري إلى صفوف المنتخب السعودي الذي يستعد لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتم إرسال الجدولة الجديدة للمباريات إلى الفرق التي تم تأجيل مواجهاتها، وأن بعض المباريات تلعب خلال انطلاق فترة الانتقالات، حيث تمت الجدولة بحسب عدة عوامل، أبرزها انشغال الملاعب بمواعيد الصيانة الدورية والزراعة الشتوية، وأيضًا مباريات دوري روشن السعودي وموعد عودة الأخضر.

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