أخبار الأهلي اليوم | حسرة الغياب عن كأس الملك وتوقيع أول عقد استثماري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

"غياب الأهلي عن كأس الملك كغياب إيطاليا عن المونديال"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن غياب الأهلي عن النسخة الحالية من كأس الملك، في ظل اقتصار البطولة على فرق دوري روشن فقط، سيكون مؤثرًا للغاية، مشبهًا الموقف بغياب إيطاليا عن كأس العالم قطر 2022.

وقال الصرامي، خلال تصريحاته عبر مساحات قناة "24 الرياضية": "كأس الملك غالية على الجميع، هذه النسخة تقتصر فقط على أندية دوري المحترفين، يجب منح فرصة لأندية الدرجة الأولى والثانية، الجميع من حقه أن يشارك، هذه النسخة تشهد حدثًا تاريخيًا بغياب الأهلي الأكثر تتويجًا، هذا النادي الغالي والكبير جدًا وصاحب الرقم القياسي، غيابه عن البطولة كغياب البرازيل أو ألمانيا عن كأس العالم، أشبه غياب الأهلي عن كأس الملك مثل غياب إيطاليا عن مونديال 2022".

المسيليم يعود

اكتمل شفاء ياسر المسيليم؛ حارس الأهلي، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وانتهى برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يشارك الحارس في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان الراقي قد عاد للتدريبات أمس الثلاثاء، بعد راحة سلبية استمرت 12 يومًا، استغلالًا لتأجيل مباريات الفريق في دوري يلو، لوجود لاعبين ضمن معسكر المنتخب السعودي الحالي في أبو ظبي.

موسيماني ينتظر الأسمري والمجحد

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ثنائي الأهلي علي الأسمري ومحمد المجحد لا يزال يخضع لبرنامج علاجي، للشفاء من الإصابات التي لحقت به مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنهما اقتربا من العودة للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

أول عقد استثماري

وقع الأهلي أمس الثلاثاء، أول عقد استثماري له في الموسم الجاري، بالتعاقد مع مياه "ففيون" لمدة موسمين مقبلين.

ومن المقرر أن تظهر العلامة التجارية للشركة على شورت فريق الكرة في قادم مباريات دوري يلو.