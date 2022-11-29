أخبار الأهلي اليوم | أزمة جديدة بسبب جرابان والمسيليم يثير الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 29 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. مهاجم الأهلي يفسخ عقده

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن لويس جرابان مهاجم النادي الأهلي السعودي قام بفسخ عقده من جانب واحد، وقد أرسل خطابًا لناديه بذلك. (طالع التفاصيل)

المجحد يشارك في المران الجماعي

عاد اللاعب محمد المجحد للمشاركة في التدريبات الجماعية للراقي، بعد فترة غياب للإصابة.

وتماثل اللاعب للشفاء، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية، التي ستستأنف في منتصف ديسمبر المقبل.

المسيليم: أنا صاحب فضل على المنتخب السعودي

ظهر ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي، في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" أمس الإثنين، تسبب في جدل كبير.

المسيليم أكد أنه قبل أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب السعودي، كانت شباك الأخضر تستقبل أهدافًا بالجملة، بينما توقفت مع حراسته لعرين المنتخب، مشيرًا إلى تحقيق السعودية الفوز أمام مصر في كأس العالم روسيا 2018، بعد هزيمتين أمام أوروجواي (1-0)، وروسيا (5-0).