أخبار الأهلي اليوم | المسيليم يكشف المستور بـ"لفظ خارج" ورسالة رياض بودبوز وعقوبة مغلظة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ26 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ26 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تشكيل مواجهة العين

أعلن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة العين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

التشكيل يشهد غياب رياض محرز للراحة، فيما يعاني آلان سانت ماكسيمين من الإصابة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

ترقب قبل "ديربي جدة" .. الأهلي مهدد بفقدان نجم دفاعه أمام الاتحاد!

لا صوت يعلو فوق صوت "ديربي جدة"، تلك المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الاتحاد والأهلي في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حيث يفكر قطبا "عروس البحر الأحمر" وجماهيرهما في المواجهة بحماس. (طالع التفاصيل)

بعد الهزيمة أمام النصر .. رياض بودبوز يشعل حماس الأهلي وجماهيره برسالته

لا يزال الجزائري رياض بودبوز؛ محترف أحد السعودي الحالي والأهلي السابق، يكن الكثير للراقي، رغم الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما كان أفضل لاعبي الفريق خلال الموسم الماضي من دوري يلو للدرجة الأولى، وحتى فيما شارك به من الموسم الجاري من دوري روشن. (طالع التفاصيل)

فيديو | بلفظ خارج .. ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد "إجباره على الاعتزال"!

في مفاجأة كبرى، خرج ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السابق، للهجوم على إدارة مؤسسة الراقي "غير الربحية" الحالية برئاسة خالد العيسى، معربًا عن غضبه من تصرفها معه بلفظ خارج، عبر بث مباشر له. (طالع التفاصيل)

4 قرارات والأهلي الخاسر الأكبر .. لجنة الانضباط تعاقب النصر والراقي عقب الكلاسيكو

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عدة عقوبات بشأن كلاسيكو النصر والأهلي الأخير، على كلا الناديين. (طالع التفاصيل)

هل يفلت الأهلي من "الحكومة"؟ .. الكشف عن مدة غياب كريم بنزيما عن الاتحاد

غادرت بعثة الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الخلود، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

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