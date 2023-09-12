أخبار الأهلي اليوم | وجهة رياض بودبوز الجديدة، وإصابة فراس البريكان

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 12 سبتمبر 2023
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دموع وتوسلات والهلال أفضل من ريال مدريد .. لأن السعودية تستحق التضحية!
يبدو الأمر في صورته الأولية أن السعودية هي من دفعت الكثير من الأموال لاستقطاب نجوم العالمي لأراضيها ودوريها، لكن للصورة جوانب عدة، يمكنك أن تراها بحسب رؤيتك..
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"عنصرية وتقليص الراتب".. نجوم ريال مدريد وبرشلونة يحطمون أحلام السعودية الجميلة
عاشت المملكة العربية السعودية، أضخم سوق انتقالات في تاريخها، خلال الصيف الحالي؛ حيث نجح المسؤولون عن القطاع الرياضي، في ضم عددٍ هائل من النجوم العالميين.
مركز صادم لريال مدريد وظهور سعودي خاص .. البطولة الواحدة تساوي 9 ملايين يورو!
نشرت صحيفة "آس" تقريرًا ماليًا يوضح الوضع الحالي لعدة أندية أوروبية فيما يخص الإنفاق والدخل في فترات الانتقالات العشر الأخيرة بداية من 2014.
تعليق مفاجئ من دجانيني حول خلافه مع عمر السومة
رفض دجانيني تافاريس مهاجم الفتح الجديد الحديث عن فترته السابقة مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا الملف أغلق تمامًا بالنسبة له.
هل تعطل انطلاقته مع الأهلي؟ .. إصابة فراس البريكان مع منتخب السعودية
تأكد بشكل رسمي غياب المهاجم فراس البريكان عن مواجهة المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، أمام كوريا الجنوبية، بعد تعرضه للإصابة.
فريق سعودي مفاجئ يتفق مع بودبوز .. والأهلي يفاوض هذا اللاعب لـ"الرحيل"!
توصل فريق سعودي مفاجئ، إلى اتفاق مع النجم الجزائري رياض بودبوز، صانع ألعاب النادي الأهلي؛ لضمه إلى صفوفه، في الصيف الحالي.