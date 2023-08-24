أخبار الأهلي اليوم | نجم ريال مدريد يهاجم صفقة الراقي المحتملة ومعركة خاصة مع الهلال والنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ24 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ24 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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سكالوني يتدخل ويُعطل صفقة الأهلي الجديدة!

تدخل المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب بلاده الأرجنتين، من أجل تعطيل صفقة جديدة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

"أمر محرج" .. توني كروس يواصل الهجوم على الدوري السعودي وينتقد صفقة الأهلي

لم يتوقف النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن الهجوم ضد الدوري السعودي، وهذه المرة انتقد صفقة اقترب الأهلي كثيرًا من حسمها. (طالع التفاصيل)

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أراده ريال مدريد ونابولي .. الأهلي يحسم التعاقد مع موهبة سيلتا فيجو!

يبدو أن النادي الأهلي سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقترب من التعاقد مع أحد المواهب الشابة التي كان يستهدفها كبار أوروبا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي. (طالع التفاصيل)

بدأ في الهلال والاتحاد طرده .. معركة بين النصر والأهلي لحسم صفقة محلية!

دخل ناديا النصر والأهلي السعوديين، في منافسة شرسة؛ للتعاقد مع أحد النجوم المحليين، قبل أسبوعين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

بديل أمرابط .. الأهلي ينافس الهلال على "معجزة المغرب" الذي أبهر برشلونة

جهز مسؤولو النادي الأهلي السعودي، عرضًا ضخمًا؛ لضم أحد أبطال منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم الماضية "قطر 2022". (طالع التفاصيل)

الخوف يسيطر وخالد العيسى في ورطة .. الكشف عن "سر صادم" لتعطيل صفقات الأهلي

يتعرض خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، لعديد الانتقادات خلال الفترة الحالية، في ظل فشل المفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي مؤخرًا، مقارنةً بتحركات منافسيه في الهلال، النصر والأهلي. (طالع التفاصيل)

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