أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يُقيم الأجانب .. ورفض ضم تمبكتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي يوم السبت 26 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت، الموافق 26 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

موسيماني يقيم أجانب الأهلي في المباريات الودية

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تقييم اللاعبين المحترفين، بجانب بعض اللاعبين المحليين، خلال المباريات الودية للفريق خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، في ظل مشاركة المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم قطر 2022.

الأحوال الجوية تسببت في إلغاء ودية الأهلي والوحدة

أعلن نادي الوحدة عن تأجيل مباراته الودية أمام الأهلي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان مقرر أن تقام المباراة بين الوحدة والأهلي في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مفاجأة.. الأهلي رفض التعاقد مع تمبكتي

أكدت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي رفض التعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الشباب الحالي، وذلك خلال صيف 2019.

الأهلي فضّل التعاقد مع محمد خبراني بدلًا من حسان تمبكتي.