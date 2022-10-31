أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يحاضر وبطل آسيا يستجيب لطلب الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق 30 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية، نظرًا لتأجيل مباريات الفريق في دوري يلو..

العودة للتدريبات

يعود الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، غدًا الثلاثاء، لاستئناف تدريباته الجماعية من جديد، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

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مباريات الراقي في دوري يلو تم تأجيلها، بعدما انضم ثنائي الفريق محمد الربيعي وهيثم عسيري، لمعسكر منتخب السعودية الحالي في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

واستغل موسيماني هذا التأجيل، لمنح لاعبيه راحة سلبية، تنتهي اليوم الإثنين.

موسيماني يحاضر مدربي الأهلي

ألقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، اليوم الإثنين، محاضرة على مدربي الفئات السنية في النادي الجداوي.

وتأتي المحاضرة ضمن ورشة عمل يقيمها الأهلي، في إطار عملية التطوير وتبادل الخبرات بين المدارس الكروية المختلفة، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية.

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الأهلي يطلب مواجهة بطل آسيا

أعلن نادي السيب العماني تلقيه دعوة من الأهلي، لمواجهة الفريق وديًا في مدينة جدة خلال الأيام المقبلة.

وكان الفريق العماني قد توج مؤخرًا بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي، لأول مرة في تاريخ الأندية العمانية، عل حساب كوالالمبور سيتي الماليزي.

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