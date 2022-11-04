نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة الموافق الرابع من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

"الأهلي في طريقه إلى الدرجة الثانية!"

عبر الإعلامي الرياضي نايف الروقي، عن قلقه الكبير من هبوط فريق النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، بسبب وضعه غير الجيد في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الروقي نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، بها ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة العاشرة، حيث يبتعد الأهلي عن الصدارة بـ7 نقاط كاملة. "اقرأ التفاصيل"

موسيماني يتحدث اللغة العربية

حاول الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تعلم بعض الكلمات باللغة العربية، وذلك خلال تدريبات الراقي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر"، قيام المترجم بتعليم موسيماني بعض الكلمات العربية مثل "ساعد صاحبك"، و"تحرك على الجنب".

براعم الهلال ينتصرون على الأهلي بثلاثية

تلقى فريق براعم الأهلي تحت 13 سنة، الهزيمة على يد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري البراعم الممتاز تحت 13 سنة.

سجل أهداف الهلال إبراهيم تشيلي، وعلي الشمراني، وزيد البوري.

الأسمري جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن علي الأسمري لاعب الأهلي، أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضافت صحيفة "الرياضية" أن الأسمري تجاوز البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له، حيث تعافى من الإصابة التي لحقت به، حيث سيلعب في المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية.