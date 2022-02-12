أخبار الأهلي اليوم | مواجهة ودية جديدة، وأرباح كأس العالم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 2 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 2 ديسمبر 2022.

الأهلي يُواجه الوحدة وديًا

أعلن النادي الأهلي السعودي عن مواجهة الوحدة وديًا يوم الأحد القادم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في مقر النادي، وستنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة والثلث.

الفريق الجداوي يستعد لمواجهة الجبلين في مباراة مؤجلة من دوري يلو يوم 11 ديسمبر الجاري.

الأهلي ينتظر أرباحه المالية من عسيري والربيعي

شارك لاعبا النادي الألي محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

الأهلي ينتظر حاليًا الحصول على أرباحه المالية من مشاركة اللاعبين، وذلك حسب لوائح فيفا.

سيدات الأهلي يسقطن بسداسية أمام الهلال

خسر فريق السيدات في النادي الأهلي أمام نظيره في الهلال بنتيجة 6-1 في الجولة السادسة من دوري السيدات السعودي الممتاز.

سداسية الأهلي تمنح الهلال صدارة دوري السيدات السعودي