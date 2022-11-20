أخبار الأهلي اليوم | مغالطات في توثيق بطولات الراقي والأسمري يغازل الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق 20 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

"الأهلي تخلى عن لقب قلعة الكؤوس والهلال يحتاج لسنوات للوصول لبطولات الاتحاد"

أوضح الإعلامي الرياضي عادل المرضي أن بيان الأهلي الخاص بتوثيق عدد بطولاته، أضعف موقفه، وجرده من لقب "قلعة الكؤوس" المعروف به، كونه النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

"51 أم 39 بطولة؟ تناقض كبير في بيانات الأهلي"

أكد الناقد الرياضي نبيل العبودي وجود تناقض كبير في الأرقام الخاصة ببطولات النادي الأهلي ضمن بياناته التي تتحدث عن التوثيق، مطالبًا بالكشف عن الأرقام الصحيحة. (طالع التفاصيل)

الأسمري: استمتع بمواجهة الهلال

أكد علي الأسمري؛ لاعب الأهلي، أن أكثر مباراة يستمتع بخوضها هي مواجهة الهلال.

وقال اللاعب: "في الموسم الماضي كان مواجهة الهلال في الدور الأول أكثر مباراة استمتعت بها، الهلال يجعلك تخرج كل ما عندك".

الأهلي يتعادل أمام الخالدية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي أمام الخالدية البحريني بثلاثية لكل منهما، في إطار ودي.

ثلاثية الراقي سجلها فرانك كوم، زيد العنزي مراد خضري.

سيدات الأهلي تخسرن أمام الشباب

تلقى فريق السيدات بالأهلي الهزيمة أمام الشباب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للسيدات.

الراقي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الليوث للنقطة الرابعة في المركز الرابع.