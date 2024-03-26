أخبار الأهلي اليوم | ليفاندوفسكي يحسم قراره، ونجوم الراقي يُعزون سعود عبد الحميد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 مارس 2023
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جيرارد يترقب موقف فوفانا من مواجهة الأهلي
يترقب المدرب ستيفن جيرارد موقف نجم وسط الاتفاق، سيكو فوفانا، من مواجهة الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
اللاعب المعار من النصر غاب عن معسكر منتخب بلاده كوت ديفوار بسبب تلك الإصابة، وقد أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الصورة النهائية لقدرة اللاعب على مواجهة الأهلي لم تتضح بعد، إذ يرى الجهاز الطبي أنه بحاجة للمزيد من التأهيل قبل الدخول للتدريبات الجماعية.
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نجوم الأهلي يُعزون سعود عبد الحميد في وفاة والده
توجه عدد من نجوم انادي الأهلي إلى بيت العزاء الخاص بوالد نجم الهلال سعود عبد الحميد لتقديم واجب العزاء.
وتداول مغردون مقطع فيديو لعبد الباسط هندي وسعيد بالعبيد وعلي الأسمري في بيت عزاء والد لاعب الاتحاد السابق.
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