al ahli fansgetty images
تامر أبو سيدو

أخبار الأهلي اليوم | فيديو تحدي محرز وماكسيمين، وتعديلات في لجنة التوثيق

Al Ahliدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 مارس 2023

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 مارس 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | محرز يتحدى ماكسيمين وأحد صناع المحتوى

دخل رياض محرز في تحدي ترفيهي مع زميله آلان سان ماكسيمين وأحد صناع المحتوى.

النجم الجزائري أثبت تفوقه على الثنائي كما يظهر في الفيديو أدناه .

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

التعاون يفقد كاسترو ويستعيد آدم أمام الأهلي

استعاد التعاون، خصم الأهلي القادم في دوري روشن، خدمات لاعبه عبد الفتاح آدم بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للإصابة، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه سيقود هجوم الفريق الأصفر.

من جانب آخر، سيفتقد "سكري القصيم" لخدمات لاعبه كاسترو بعد تأكد إصابته بقطع في وتبر أكيلس أنهى موسمه.

تعديلات مهمة في لجنة توثيق البطولات..

"أنا سعيد للغاية" .. نجم الجزائر يتحدث عن التجربة السعودية

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين