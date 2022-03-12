أخبار الأهلي اليوم | عسيري يقترب .. وكلاسيكو الشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 ديسمبر 2022.

عسيري يقترب من الأهلي

يبدو أن عبد الفتاح عسيري جناح نادي النصر، اقترب من العودة مجددًا للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن اقتربت علاقته بنادي النصر تنتهي تمامًا.

وأكدت بعض التقارير الإعلامية، على أن عسيري تم استبعاده نهائيًا من قائمة فريق النصر، حيث تم تصعيد لاعب من صفوف الناشئين، وقام بارتداء القميص رقم 45 الخاص بعسيري، مما يعني أن اللاعب سيرحل لا محالة خلال الشتاء المقبل.

النصر يستهدف نجم الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يستهدف التعاقد مع أكثر من لاعب، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين، يضع نادي النصر عينه على هيثم عسيري جناح فريق النادي الأهلي، والذي تألق مع فريقه مؤخرًا، وانضم للمنتخب السعودي.

كلاسيكو شباب الأهلي أمام الهلال

يستعد فريق شباب النادي الأهلي، لخوض مباراة أمام نظيره الهلال، ضمن منافسات الدوري الممتاز للشباب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة و10 دقائق من مساء يوم الأحد، على ملعب نادي الهلال.