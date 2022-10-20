أخبار الأهلي اليوم | طلبات موسيماني الشتوية .. وموعد عودة المجحد

نرصد لكم أبرز أخبار الأهلي السعودي يوم الخميس 20 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، والمتعلقة بأبرز الأخبار التي تخص الراقي خلال فترة التوقف الحالية.

تأجيل 4 مواجهات للأهلي بسبب كأس العالم

قررت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى، تأجيل 4 مباريات لفريق الأهلي، بسبب انضمام محمد الربيعي وهيثم عسيري، إلى صفوف المنتخب السعودي الأول، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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وتم تأجيل مباريات الأهلي أمام الفيصلي والجبلين والعين والساحل، بالجولات من 9 إلى 12 ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى، على أن يتم إعادة جدولتها في وقت لاحق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 15 نقطة، خلف الفيصلي المتصدر بفارق 4 نقاط، بعد مرور 8 جولات.

موسيماني يطلب من إدارة الأهلي استبدال 4 لاعبين

أكدت صحيفة "المدينة" السعودية، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق الأهلي، حدد طلباته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن موسيماني طلب من إدارة الأهلي استبدال 4 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف.

تحديد موعد انضمام المجحد لتدريبات الأهلي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن موعد عودة محمد الجحد لاعب الأهلي إلى التدريبات، بعد إصابته في الركبة، خلال مباراة العين الودية.

المجحد سيعود إلى التدريبات الجماعية، بعد عودتها بنهاية فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبين بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

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