أخبار الأهلي اليوم | صديق الراقي الوحيد يرحب به ورسالة مؤثرة من بيتسو موسيماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الرابع من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الرابع من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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"لا يحق له" .. علي سعيد الكعبي يبعث برسالة مؤثرة إلى الأهلي عقب العودة إلى دوري "روشن"

حرص المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى النادي الأهلي، بعد صعوده إلى دوري روشن للمحترفين، والعودة له مجددًا. (طالع التفاصيل)

"رجل عاد من الموت .. لا يوجد أخطر من الأهلي الآن!"

علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على عودة الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

دعمًا لبيتسو موسيماني؟ الأهلي المصري يوجه رسالة للقلعة بعد العودة للدوري السعودي

حرص النادي الأهلي المصري، على توجيه التهنئة إلى شقيقه الأهلي السعودي، بعد صعود الأخير إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

الحوسني يحتفل بعودة الأهلي

احتفل العماني عماد الحوسني؛ لاعب الأهلي الأسبق، بعودة الراقي لدوري روشن من جديد بعد موسم شاق في دوري يلو.

وكتب الحوسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كان موسم صعب علينا جميعآ ، شكراً إدارة وليد معاذ ، شكراً تيسير الجاسم ، شكراً للجهاز الفني واللاعبين ، وشكر خاص لجماهير النادي الأهلي الملكي".

فيفا يشيد بموسيماني

أشاد الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، بعد قيادته للراقي للعودة من جديد لدوري المحترفين السعودي.

وكتب فيفا متغزلًا في الإفريقي: "يسمونه رجل الأوقات الصعبة، بيتسو موسيماني الرجل الذي فاز مع الأهلي المصري بميداليتين برونزيتين متتاليتين في كأس العالم للأندية، وها هو يكتب تاريخًا جديدًا مع أهلي جدة السعودي".

رسالة موسيماني بعد العودة لدوري المحترفين

أعرب بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعودة الراقي لدوري المحترفين برسالة مؤثرة، عبر حسابه على "تويتر".

وكتب موسيماني: "قالوا لنا إننا ننتحر مهنيًا بقيادة فريق لديه الكثير من المشكلات (الإدارية – المالية وغيرها)، لكننا قبلنا بالمشروع بشجاعة بغض النظر عن كل ما قيل لنا، لقد قالوا لنا أيضًا إنه لا يمكننا إنعاش العملاق النائم، كنا نهمس له يوميًا، حتى استجاب، وها هو قد استيقظ".

القلعة لم تُهدم .. عودة الأهلي إلى دوري روشن ليست المهمة الأصعب!

قد تسبب الفرحة بالعودة إلى دوري المحترفين، في تناسي البعض أن الأهلي أمامه مهمة أصعب بكثير من الصعود مرة أخرى إلى دوري المحترفين، فهي قهر التحديات التي أمامه. (طالع التفاصيل)

صديقه الوحيد للأسف! .. الأهلي ردًا لجميل النصر: نحن شركاء

يبدو أن النصر هو الصديق الوحيد للأهلي في دوري روشن السعودي من بين الكبار، لذلك أراد الراقي رد الجميل له. (طالع التفاصيل)

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