أخبار الأهلي اليوم | صدمة ميسي والراقي ولاعب الاتحاد يرفض طلب مشجع أهلاوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق العاشر من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

نجم الهلال الأسبق يتحدى الأهلي: لن ينافس على الألقاب ولو معه من ليونيل ميسي 20 نسخة!

بينما يتشوق جمهور الأهلي السعودي لاعتلاء فريقهم منصات التتويج بالبطولات، خاصةً دوري روشن السعودي والمنافسة مع الكبار، جاء رأي أحد نجوم الهلال السابقين صادمًا له. (طالع التفاصيل)

البشائر تتوالى .. وليد معاذ يحسم مصير الملف الأكثر خطورة في الأهلي

لا يريد وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي، الفشل في أكثر الملفات خطورة في النادي في الوقت الحالي، خاصةً وأنه بدونه لن تكتمل فرحة صعود الفريق لدوري روشن. (طالع التفاصيل)

وضع قدمًا خارج النادي؟ .. خطأ ساذج من نجم الأهلي أمام العربي

يومًا بعد آخر، يضع محمد الربيعي، حارس مرمى النادي الأهلي، قدمًا خارج أسوار الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا. (طالع التفاصيل)

بعد صراع مع الإصابات .. نهاية غير متوقعة لمسيرة نجم الأهلي "بطل الثلاثية"

بعد أن اختفى عن الأنظار لفترة طويلة، عاد اسمه ليأتي ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط دهشة كبيرة من الجماهير! (طالع التفاصيل)

الانتقال إلى الأهلي؟ .. نجم الاتحاد يرد رسميًا على "الخيانة الكبرى"

رد أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، على إمكانية "الانتقال" إلى الأهلي؛ بعد عودته لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا. (طالع التفاصيل)

40 مليون ريال .. الأهلي يحصد مكافأته الأولى بعد العودة لدوري روشن

بدأ النادي الأهلي يحصد ثمار عودته لدوري روشن السعودي بعد موسم صعب قضاه في دوري يلو الخاص بالدرجة الأولى، وجاءت المكافأة الأولى بالاقتراب من توقيع عقد رعاية بقيمة 40 مليون ريال سعودي تقريبًا. (طالع التفاصيل)

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

تشتد الإثارة والمتعة في دوري يلو موسم 2022-23، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن بطل الدوري الذي يتصدره الأهلي في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

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