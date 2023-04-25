أخبار الأهلي اليوم | شاهد الثلاثية في مرمى الساحل، وكم نقطة بقيت للحسم؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 إبريل 2023.

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الرئيس ونائبه يُهنئان اللاعبين بعد الفوز على الساحل

استطاع الأهلي هزيمة الساحل يوم أمس 3-1 والاقتراب أكثر من حسم الصعود رسميًا إلى دوري روشن.

وقد حرص الرئيس وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم على تهنئة اللاعبين وتحيتهم عند الخروج من الملعب.

الحبسي: تصدر الأهلي لدوري يلو طبيعي

أكد علي الحبسي حارس مرمى عُمان السابق أن وجود الأهلي في صدارة دوري يلو طبيعية ومنطقية تمامًا.

وأضاف "اشتقنا للأهلي والمباريات الكبيرة التي تجمعه مع بقية الأندية في دوري روشن، عودته للدوري ستضيف الكثير للبطولة الموسم القادم".

شاهد أهداف الأهلي ضد الساحل

الأهلي استطاع هزيمة الساحل 3-1، شاهد الأهداف.

متى يحسم الأهلي عودته رسميًا لدوري روشن؟

الأهلي هزم الساحل في آخر جولات دوري يلو.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

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