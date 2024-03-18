أخبار الأهلي اليوم | سر استبعاد محرز من المنتخب الجزائري، وتطورات إصابة فيجا والمجحد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 مارس 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 مارس 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يكشف تطورات إصابة المجحد وفيجا أعلن الأهلي عبر منصة إكس تعرض لاعبه محمد المجحد لإصابة خفيفة بالركبة اليمنى، موضحًا أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة. كما أوضح الفريق الجداوي أن جابي فيجا خضع لفحوصات طبية تحت إشراف أخصائيين في الكاحل أثبتت عدم حاجته لتدخل جراحي وأن العلاج التأهيلي سيكون كافيًا لعلاجه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بيتكوفيتش يكشف سر استبعاد محرز من قائمة الجزائر

فسر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاده لنجم الأهلي، رياض محرز، من قائمة الخُضر لمعسكر مارس الجاري.

وأوضح المدرب أن محرز طلب عدم الانضمام للمنتخب في المعسكر الحالي لأنه لم يُقرر بعد مستقبله الدولي، حيث مازال يُفاضل بين الاستمرار والاعتزال الدولي.

الاتحاد السعودي اتخذ قرارًا بتقليص قوائم أندية دوري روشن الموسم القادم

SHAHID