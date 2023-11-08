أخبار الأهلي اليوم | خبر سيئ للجمهور حول لقاء ضمك، واستهداف لاعبين في يناير

خبر سيئ لجماهير الأهلي قبل مواجهة ضمك

نقل الإعلامي وليد سعيد خبرًا سيئًا لجماهير النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام ضمك مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

الإعلامي الأهلاوي أكد أن جميع التذاكر المخصصة للأهلاوية في مباراة ضمك نفذت تمامًا، وهو خبر سيئ للعشاق الراغبين في مساندة الفريق في تلك المباراة الصعبة.