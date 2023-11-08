أخبار الأهلي اليوم | خبر سيئ للجمهور حول لقاء ضمك، واستهداف لاعبين في يناير

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 نوفمبر 2023
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طارق كيال: الأهلي يتحرك لضم لاعبين في يناير
قال طارق كيال لاعب الأهلي السابق أن النادي سيتحرك لضم لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج كورة "المدرب طلب ضم مهاجم صندوق ولاعب رقم 6، وقد نوقش الأمر في الإدارة وبدأت التحركات لذلك بالفعل".
وأوضح كيال أن الفوز على الرياض كان مهمًا جدًا للفريق عقب الخسارة أمام الهلال والخروج من الكأس.
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خبر سيئ لجماهير الأهلي قبل مواجهة ضمك
نقل الإعلامي وليد سعيد خبرًا سيئًا لجماهير النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام ضمك مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
الإعلامي الأهلاوي أكد أن جميع التذاكر المخصصة للأهلاوية في مباراة ضمك نفذت تمامًا، وهو خبر سيئ للعشاق الراغبين في مساندة الفريق في تلك المباراة الصعبة.
صلاح أحدهم .. الأندية السعودية تستهدف رباعي الدوري الإنجليزي في يناير
واهم من اعتقد أن ثورة دوري روشن السعودي توقفت وانتهت عند غلق باب سوق الانتقالات الصيفي الأخير، إذ الأمر لم ينته بعد والمزيد مازال قادمًا!
فعل ما لم يقم به رونالدو .. رياض محرز يستثمر في السعودية بطريقته
ثلاثة أشهر فقط في مدينة جدة السعودية كانت كافية للجزائري رياض محرز؛ محترف الأهلي، لاتخاذ خطوة الاستثمار في البلاد.