أخبار الأهلي اليوم | حكم ضد لاعب الراقي ورياض محرز في "حالة طوارئ"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ28 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ28 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ضريبة التوقيع للهلال .. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا تجاه الربيعي

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا مفاجئًا تجاه الحارس الدولي محمد الربيعي، بعدما وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي الهلال خلال الفترة الماضية، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده. (طالع التفاصيل)

بين قيمة مفقودة وفضيحة تهدد سمعته .. رياض محرز من جحيم مانشستر سيتي لحالة طوارئ في الأهلي

شهران فقط مرا منذ توقيع المحارب الجزائري عقود انتقاله إلى الأهلي، لكنهما كانا حافلين بالكثير من العقبات. (طالع التفاصيل)

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"لا توجد حجة الآن" .. قرار مرتقب لإرضاء الهلال والنصر والأهلي بعد اتهامات مجاملة الاتحاد!

تستعد لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، لإصدار قرار جديد، قد "يرضي" الهلال والنصر والأهلي، بعد أزمة نقل ملعب مباراة الاتحاد والفيحاء. (طالع التفاصيل)

جراحة ناجحة لعطيف

أجرى عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الأهلي، اليوم عملية جراحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تكللت بالنجاح.

العملية أجراها عطيف في إحدى مستشفيات مدينة أوجسبورج الألمانية، تحت إشراف الجراح يونيش، وفي حضور أحمد هزازي؛ أحد أفراد الجهاز الطبي في الأهلي.

الضو مديرًا لعمليات كرة القدم في الأهلي

قررت شركة النادي الأهلي تعيين عبد الله الضو؛ مديرًا لعمليات كرة القدم في النادي، بهدف تطوير قطاع الكرة.

ويشمل عمل الضو جميع الشؤون التشغيلية والإدارية لكرة القدم باستثناء الشؤون الفنية والتقنية.

يشار إلى أن الضو كان قد أشرف من قبل على العديد من المشاريع الرياضية منها السوبر الإسباني، السوبر الإيطالي وتشغيل الدوري السعودي.

حكم ضد لاعب الأهلي

أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا رسميًا ضد فهد الحمد؛ لاعب الأهلي.

الغرفة قررت إلزام الحمد بدفع 600 ألف ريال لناديه السابق التعاون، نظرًا لإنهاء عقده مع السكري دون سبب مشروع، في قرار قابل للاستئناف.

وبخلاف الغرامة الموقعة، ألزمت الغرفة اللاعب بدفع 5 آلاف ريال كرسوم تقديم دعوى ورسوم إجراءات التقاضي، بعد ثبوت إدانته.

"إنفاق الهلال يساوي صفقات الأهلي والاتحاد معًا" .. دعم جنوني

دائمًا ما تنظر جماهير الفرق المنافسة إلى الهلال، على أنه "النادي المدلل" في المملكة العربية السعودية؛ وسط مزاعم بحصوله على دعم مالي خاص. (طالع التفاصيل)

الكشف عن منافس الأهلي في دور الـ16 من كأس الملك

تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 ببطولة كأس الملك السعودي 2023-2024 والفرق التي تواجه كبار دوري روشن الهلال والنصر والأهلي والاتحاد . (طالع التفاصيل)

الانقلاب على إنجلترا والأجواء الخيالية .. أمور أخرست منتقدي دوري روشن بأوروبا

منذ الوهلة الأولى، ويجد دوري روشن السعودي وأنديته ونجومه هجومًا كبيرًا من القارة الأوروبية، سواء من مدربين أو لاعبين أو حتى الجماهير، ولكن النجوم الذين انتقلوا إلى صفوف الدوري السعودي كانت لهم الكلمة لنفي هذا الهجوم. (طالع التفاصيل)

بعد هيمنته على سوق الانتقالات .. الدوري السعودي يهدد "حكام" أوروبا أيضاً!

لن يتوقف دوري روشن السعودي عند نقطة ضم أفضل اللاعبين والمدربين من قارة أوروبا، بل اتجه أيضًا للتفاوض مع صفوة الحكام لاستمرار تطوير المنظومة. (طالع التفاصيل)

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