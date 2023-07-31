أخبار الأهلي اليوم | حسم صفقة محلية جديدة، وعرض رسمي لضم مدافع النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 31 يوليو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 31 يوليو 2023.

الأهلي يحسم صفقة محلية جديدة

عزز الأهلي سجله الناجح في الصفقات المحلية هذا الصيف بالتوصل لاتفاق مع الباطن على ضم لاعبه الموهوب بسام الحريج.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتفاق تم بين الأطراف جميعًا، وسيوقع الظهير الأيمن، القادر على اللعب في عدة مراكز أخرى، على عقد يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لثالث.

صاحب الـ23 عامًا يُعد من أفضل المواهب الصاعدة وقد قدم موسمًا مميزًا في 2022-2023 مع الباطن في دوري المحترفين قبل هبوط الفريق إلى دوري يلو.

عرض أهلاوي رسمي للتعاقد مع مدافع النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم الأهلي بعرض رسمي للتعاقد مع مدافع النصر عبد الإله العمري خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الصحيفة لم تكشف تفاصيل العرض المالية، وأشارت إلى أن اللاعب سيدخل الفترة الحرة في عقده بعد 6 أشهر.

وأكدت الرياضية أن الصفقة ستشهد خطوات متسارعة بعد انتهاء البطولة العربية، مشيرة إلى طلب التعاقد معه جاء برغبة من المدرب الجديد ماتياس يايسله وكذلك اللجنة التنفيذية للنادي، وذلك بهدف دعم الدفاع بلاعب محلي.

يايسله يُفاجئ لاعبي الأهلي في المران الأول

فاجأ ماتياس يايسله المدير الفني الجديد للأهلي اللاعبين بتطبيق مناورة على كامل أرجاء الملعب، وذلك بهدف الاطلاع على مستويات اللاعبين جميعًا عن قرب.

المدرب كان قد استلم التقرير الفني الخاص بالحالة البدنية وما تم فعله في الأيام السابقة من معسكر النمسا الإعدادي للموسم الجديد من المدرب المؤقت يوسف عنبر.

نجح النصر في خطف ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي، الفريق الجداوي الذي لعب دور الضحية في هذا السباق يُحاول أن يكون الصياد في معركة أخرى مع نادٍ مختلف.

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن انتقال النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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