أخبار الأهلي اليوم | حدث غريب في المران، وحقيقة خصم نقاط من الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 31 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 31 أكتوبر 2023

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حدث غريب في مران الأهلي!

شهد مران الأهلي الجماعي يوم أمس حدثًا غريبًا لم يحدث خلال الأسابيع الأخيرة وهو تواجد جميع اللاعبين الأجانب ومشاركتهم بفعالية في التدريبات دون أي مشاكل صحية أو إصابات.

الأهلي عانى مؤخرًا من غياب الثنائي آلان سان ماكسيمين وفرانك كيسييه للإصابة لكنهما شاركا في مران الأمس وأكدا جاهزيتهما لمواجهة أبها في الكأس مساء اليوم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب ماتياس يايسله سيحسم اليوم وقبل المباراة بساعات اختياراته للاعبين الأجانب الذين سيُشركهم في اللقاء أمام أبها.

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