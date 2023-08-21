أخبار الأهلي اليوم | "حارس ميسي" يهدد نجم الراقي ورياض محرز يحصد أول جائزة له في السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ21 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ21 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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دعم رياض محرز لا يكفي .. الأهلي يقدم عرضًا مغريًا لـ"حارس" ليونيل ميسي تمهيدًا لرحيل نجمه

رغم دعم الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي السعودي، لمواطنه لاعب الوسط رياض بودبوز إلا أنه بحسب التطورات الأخيرة يبدو مسؤولو النادي غير مقتنعين تمامًا بإمكانية الاعتماد على الثاني خلال مشوار الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

لا يحتاج للكثير من الوقت .. رياض محرز يحصد أولى جوائزه مع الأهلي في دوري روشن السعودي

حصد الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي السعودي، أول جائزة له في دوري روشن السعودي، مع خوضه مباراتين فقط بقميص الراقي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

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بعد زيلينسكي .. نجم جديد من إيطاليا يرفض الانتقال للأهلي

يسعى النادي الأهلي جاهدًا لدعم خط وسطه بلاعب أجنبي إضافي بجانب فرانك كيسييه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي، وقد وجه بوصلته تجاه أهداف جديدة بعد رفض بيوتر زيلينسكي عرضه وتفضيله تجديد عقده مع نابولي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يُزاحم الأهلي على توقيع العمري .. والنصر يصدمه بطلباته!

أبدى نادي الاتحاد رغبته رسميًا بالتعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر، وذلك عبر إرسال خطاب للإدارة النصراوية يستفسر فيه عن طلباتها للتنازل عن اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

زف البُشرى للأهلاوية .. محمد نور: هذا مصير جوتا، وتلك نسبة قدوم محمد صلاح للاتحاد

ازداد الحديث مؤخرًا عن رحيل لاعب الاتحاد الجديد، جواو فيليبي جوتا، عن الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، وذلك رغم انضمامه للفريق قبل شهر تقريبًا. (طالع التفاصيل)

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