أخبار الأهلي اليوم | تهديد مالي جديد وعمر السومة نجم فوازير رمضان

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ23 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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"هذا هو الفارق بين عقوبة الأهلي وقضية ريال مدريد وأتلتيكو"

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن الفارق بين العقوبة الموقعة على النادي الأهلي، بالمنع من القيد لمدة فترتي انتقال، والعقوبة التي كانت موقعة على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. (طالع التفاصيل)

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لم يمر وقت طويل على حالة الاستقرار التي عاشها الأهلي خلال الفترة الماضية، ليتلقى الراقي صدمة جديدة بمنعه من قيد اللاعبين لمدة فترتي انتقال صيفية ثم شتوية، ولكن ما حدث قد يكون لصالح النادي مثلما فعل غيره سواء الزمالك المصري أو الهلال. (طالع التفاصيل)

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بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قرر موقع "جول" الخروج بسلسلة إلى متابعيه، لتوجيه بعض الأسئلة الكروية لاختبار معلومات عشاق كرة القدم.

بطل هذه الحلقة هو أحد أهم النجوم في الكرة السعودية، حيث تألق لسنوات مع الأهلي السعودي قبل رحيله معارًا إلى العربي القطري. (طالع التفاصيل)

خطر الأهلي يهدد الاتحاد

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن خطر محتمل للاتحاد خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الشيخي أوضح أنه من المحتمل أن يتم حرمان العميد من التعاقدات لفترتين مقبلتين في قرار غير قابل للاستئناف، كالذي تم إصداره على الأهلي خلال الأيام الماضي، لتعدد الانتهاكات التعاقدية بالفترة المحمية خلال العامين الماضيين.

تهديد مالي جديد

يبدو أن الأهلي يغوص أكثر في أزماته المالية خلال الفترة المقبلة، ما لم يحصل على الدعم المنتظر سواء من اتحاد القدم أو وزارة الرياضة.

الخبير القانوني تركي المسند أوضح لبرنامج "برا الـ18" أنه في حال رفض الاتحاد الدولي "فيفا" قبول طلب الأهلي للتدابير الوقتية، فإنه يحق للثلاثي الجديد عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي، فسخ عقودهم مع النادي، والمطالبة بمستحقاتهم المالية المنصوص عليها في العقود.

يأتي هذا بعدما قرر فيفا حرمان الراقي من التعاقدات لفترتين مقبلتين، على خلفية تراكم القضايا الخارجية ضده.

Shahid