أخبار الأهلي اليوم | تهديد بهبوط جديد وتغييرات كبيرة في الشتوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 1 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

انتهاء الراحة

استأنف الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني، للاعبين.

ويعد الراقي هو الفريق الوحيد في دوري يلو، الذي توقفت مبارياته كفرق دوري روشن، في ظل استدعاء اثنين من لاعبيه؛ محمد الربيعي وهيثم عسيري، للمشاركة في معسكر المنتخب السعودي الحالي في أبو ظبي.

تغييرات كبيرة في الشتوية

أكد الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني أن إدارة الأهلي تعمل حاليًا لإنهاء ملف صفقات الميركاتو الشتوي المقبل، موضحًا أن الراقي سيشهد تغييرات كبيرة في صفوفه من ناحية اللاعبين الأجانب.

وقال الشمراني، خلال تصريحاته لبرنامج "خط التماس": "الأهلي مر الفترة الأخيرة بمشكلات كثيرة منها عدم الاستقرار، لكن الإدارة الحالية حاولت تصحيح الكثير، أتوقع أنه في الفترة الشتوية سيحدث تغييرات كبيرة في الفريق، خاصةً على صعيد اللاعبين الأجانب".

وأضاف: "ما أعرفه أن إدارة الأهلي تعمل على قدم وساق في هذا الملف تحديدًا، لكن وجود الفريق في دوري يلو يجعل مهمة الإدارة صعبة جدًا لاستقدام لاعب جيد، لكن بعد العودة ستكون الأمور سهلة".

الأهلي مهدد بالهبوط لدرجة أدنى

أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن مجموع العقوبات الموقعة على الأهلي في القضايا الخارجية، وصلت لـ90 مليون ريال بخلاف الفوائد.

وأشار الشيخي إلى أنه حال لجوء أي من خصوم الراقي في هذه القضايا للاتحاد الدولي، سيتم تطبيق المادة 15 من لائحة الانضباط بالفيفا عليه، والتي تنص على خصم نقاط من رصيده أو هبوطه لدرجة أدنى.