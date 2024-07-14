أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل معسكر النمسا، والقادسية يخطف الهدف السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 يوليو 2024.

تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

أعلن النادي الأهلي تفاصيل معسكره الإعدادي الخارجي لموسم 2024-2025، والذي سيُقام في النمسا.

وأوضح النادي عبر منصة إكس البرنامج الزمني الخاص بالمعسكر، حيث أوضح أن الفريق سيُغادر إلى النمسا يوم 15 يوليو الجاري وسيقيم في مدينة فرايشتات حتى الـ27 من يوليو حيث سيتوجه إلى سالفلدن، وستكون العودة إلى جدة يوم 6 أغسطس القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيخوض الفريق 3 مباريات ودية في المدينة الأولى ومباراتين في الثانية.

القادسية يخطف هدف الأهلي "السعودي" من سوق الانتقالات

نجح القادسية بحسم صفقة علي هزازي لاعب الاتفاق لصالحه بعد صراع مع النادي الأهلي.

الأهلي كان قد خاطب الاتفاق للتعاقد مع اللاعب وجاءه الرد أن المبلغ المطلوب يصل إلى 35 مليون ريال سعودي.

القادسية تدخل في الصفقة ونجح في حسمها لصالحه، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب أجرى الفحوصات الطبية المعتادة في أحد المراكز الطبية المتخصصة قبل توقيع العقود.

الرابطة تكشف عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025..