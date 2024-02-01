نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 1 فبراير 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 فبراير 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يتعادل وديًا مع النصر تعادل الأهلي وديًا مع النصر الإماراتي بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم بعد ظهر اليوم في ملعب آل مكتوم بإمارة دبي. وتقدم النصر أولًا بهدف مانولو جابياديني لكن روبيرتو فيرمينو سجل هدف التعادل للفريق السعودي، قبل أن يُضيف أيمن فلاتة الهدف الثاني، وأخيرًا سجل عبد الله توريه هدف التعادل لأصحاب الملعب. الأهلي دخل اللقاء بتشكيل مكون من: عبدالله عبده - علي مجرشي - روجو إيبانيز - عبد الباسط هندي - سعد بالعبيد - محمد المجحد - جابري فيجا - سميحان النابت - سان ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو - فهد الرشيدي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كامل الموسى: محسودون على جمهورنا

أشاد كامل الموسى مدير الكرة بالنادي لأهلي بمعسكر دبي الذي أقامه الفريق خلال فترة توقف دوري روشن بسبب كأس آسيا 2023.

المسؤول البارز في النادي الجداوي قال عقب التعادل مع النصر "المدرب ماتياس يايسله قرر اليوم زيادة عدد دقائق لعب اللاعبين الأساسيين، معسكر دبي كان ناجحًا جدًا الحمدلله ويتبقى لنا مباراة في جدة".

أتم "جمهور الأهلي هو الرقم الصعب ونحن محسودون عليهم".

ترقب للكلمة الأخيرة في مستقبل رياض محرز الدولي..

بشرى خير لجماهير الفريق السعودي

الأندية السعودية تُسيطر على قائمة الأندية الآسيوية

SHAHID