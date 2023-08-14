أخبار الأهلي اليوم | امرأة تمهد طريق الراقي نحو صفقة مهمة وتمبكتي مُحاصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ14 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ14 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رفض الأهلي من أجله .. لوتشيانو سباليتي يعود إلى التدريب بسبب عرض لا يقاوم!

المدرب الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي يعود سريعًا إلى التدريب. (طالع التفاصيل)

زوجته رضخت؟ تطور مهم في مفاوضات الأهلي لضم زيلينسكي

كشف نيكولو شيرا عن تطور ملفت جدًا شهدته مفاوضات الأهلي للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي نجم وسط نابولي والمستمرة منذ عدة أسابيع. (طالع التفاصيل)

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الأهلي لم يستسلم بعد .. الاتحاد يقترب من حسان تمبكتي بعد الموافقة على شروط الشباب

رغم الهدوء الملفت في سوق انتقالات دوري روشن السعودي على صعيد الصفقات المحلية، إلا أن سباق التعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي يعيش إثارة كبيرة، خاصة بعد انحساره بين الجارين، الأهلي والاتحاد، وتضاؤل فرص الهلال. (طالع التفاصيل)

اجتماع حاسم مع يايسله

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى، ستعقد اجتماعًا حاسمًا مع المدير الفني للفريق يايسله، مساء اليوم الإثنين.

ويأتي الاجتماع لاتخاذ القرار النهائي حول الصفقة الأجنبية الأخيرة التي سيبرمها الراقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتسيطر حالة من الغضب على جمهور الراقي حاليًا، في ظل اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تعاقد النصر من قبل مع كريستيانو رونالدو، والاتحاد مع كريم بنزيما، ليبقى الأهلي الوحيد الذي لم يضم لاعبين من الفئة "أ"، بحسب الجماهير.

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